Мощные взрывы прогремели в Белгороде. Что об этом известно и сколько человек погибли

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А сколько еще домов пострадали в Белгороде?

По предварительной информации, из-за ЧП в Белгороде также повреждены 39 частных домов, еще 11 — частично разрушены.

Местные жители рассказали, что у них выбиты окна.

«Наш многоэтажный дом находится в 300 метрах от взрыва, в доме много окон повыбивало, краска со штукатуркой посыпалась, осколки разлетелись», — поделился читатель fonar.tv.