Мощные взрывы прогремели в Белгороде. Что об этом известно и сколько человек погибли

Рано утром жители Белгорода услышали серию громких звуков, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предположительно, сработала система ПВО. Загорелся частный дом на ул. Маяковского, 23.
По предварительной информации, из-за ЧП в Белгороде также повреждены 39 частных домов, еще 11 — частично разрушены.
Местные жители рассказали, что у них выбиты окна.
«Наш многоэтажный дом находится в 300 метрах от взрыва, в доме много окон повыбивало, краска со штукатуркой посыпалась, осколки разлетелись», — поделился читатель fonar.tv.
Да, припаркованные поблизости автомобили также повреждены.
По словам Гладкова, в настоящий момент есть информация о трех погибших от взрывов в Белгороде.
Двое из четырех пострадавших — ребенок 10 лет и мужчина (в тяжелом состоянии) — доставлены в больницу. Как сообщил губернатор Белгородской области, им оказывают медицинскую помощь.