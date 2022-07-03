3 июля
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Происшествия

Мощные взрывы прогремели в Белгороде. Что об этом известно и сколько человек погибли

Мощный взрыв прогремел в Белгороде утром 3 июля. Ударная волна повредила многоквартирные и частные дома. Что известно о ЧП и сколько человек получили тяжелые травмы — в материале altapress.ru.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
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Громкие звуки: что за взрыв прогремел в Белгороде?

Рано утром жители Белгорода услышали серию громких звуков, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предположительно, сработала система ПВО. Загорелся частный дом на ул. Маяковского, 23.

2
А сколько еще домов пострадали в Белгороде?

По предварительной информации, из-за ЧП в Белгороде также повреждены 39 частных домов, еще 11 — частично разрушены.

Местные жители рассказали, что у них выбиты окна.

«Наш многоэтажный дом находится в 300 метрах от взрыва, в доме много окон повыбивало, краска со штукатуркой посыпалась, осколки разлетелись», — поделился читатель fonar.tv.

3
Хлопками задело автомобили?

Да, припаркованные поблизости автомобили также повреждены.

4
Сколько человек погибли от взрывов в Белгороде?

По словам Гладкова, в настоящий момент есть информация о трех погибших от взрывов в Белгороде.

5
А в каком состоянии пострадавшие?

Двое из четырех пострадавших — ребенок 10 лет и мужчина (в тяжелом состоянии) — доставлены в больницу. Как сообщил губернатор Белгородской области, им оказывают медицинскую помощь.

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