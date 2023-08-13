Мощный пожар начался в Подмосковье

Огромный столб черного дыма поднимается со стороны промзоны Полигон на Донинском шоссе. Причина возгорания уточняется.
Пожар в Раменском распространился на 1,8 тыс. кв. м.
В Раменском загорелся склад на Донинском шоссе, сообщили РБК в ГУ МЧС по Московской области.
Огромный столб черного дыма поднимается со стороны промзоны Полигон на Донинском шоссе. Причина возгорания уточняется.
Пожар в Раменском распространился на 1,8 тыс. кв. м.
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