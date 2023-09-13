Мощный пожар уничтожил питерскую типографию

Пожар уничтожил помещение компании «Пансе». На первом этаже находилось производство, а на втором склад.

Гидрантов поблизости не было, поэтому пожарным пришлось прокладывать рукавные линии. Отмечается, что несмотря на большой объем возгорания они не допустили перекидывания огня на соседние здания.

Также в тяжелом состоянии в больницу попал сотрудник типографии. Сейчас полиция ждет пока врачи пустят к нему на разговор.

Известно, что накануне сотрудник протирал станок горючей жидкостью. От искры станок и мужчина вспыхнули.

Ранее россиян предупредили о рисках сжигания травы.