Мощный тайфун в Японии унес жизни 14 человек

Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до десяти человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Вечером 12 октября тайфун «Хагибис» обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра — до 45 метров в секунду, при порывах — до 65. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик.

Сообщают о 14 погибших, около 16 человек числятся пропавшими без вести, пострадавшими — 125 человек.

12 октября по всей Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней. Утром 13 октября его отменили во всех регионах страны.

В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы ЛЭП — без электричества остались больше 376 тысяч домов. Поступают многочисленные сообщения о выходе рек и подтоплениях.