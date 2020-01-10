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10 января -19°C

Мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» попал на видео

В соцсети «ВКонтакте» появилось видео из Ухты (Республика Коми), где на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» произошел взрыв и начался крупный пожар.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

На кадрах видно вспышку на горизонте. Она настолько яркая, что на некоторое время ослепляет камеру наружного наблюдения. После этого в небе появляется зарево от пожара.

По предварительным данным, огонь распространился на площади около 1 тыс. кв метров. Известно об одном пострадавшем, его доставили в больницу, передает РИА Новости.

Сообщение о возгорании установки гидродепарафинизации дизельного топлива поступило в МЧС 9 января в 16:55 по московскому времени. Пожару присвоен третий номер сложности.

К тушению привлекли 78 человек и 18 единиц техники. На место направился пожарный поезд. В администрации города заявили, что ЧП не представляет опасности для жителей.

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