3 июля
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в российском городе - предположительно сбили ракету

Мощный взрыв прогремел в Краснодарском крае. По предварительной информации, система ПВО сбила ракету. Об этом сообщают "Новые известия".

Взрыв в Приморско-Ахтарске
Взрыв в Приморско-Ахтарске
Telegram-канал Mash

Взрыв раздался 2 июля рядом с городом Приморско-Ахтарск. Предположительно в 200 м от аэродрома. Местные жители услышали громкий шум, а затем увидели столб черного дыма.

Позже Telegram-канал Mash опубликовал кадры, на которых видно огромную воронку в поле. По информации Telegram-канала Baza, ее диаметр составляет 10 м, а глубина — 4 м.

Информацию о взрыве подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать ракета, которую сбила система ПВО. СМИ предполагают, что противник пытался атаковать склад ГСМ на территории военного аэродрома.

Кондратьев заявил, что в результате взрыва никто не пострадал, жертв и разрушений нет.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Причины происшествия выясняются.

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