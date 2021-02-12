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Происшествия

Мощный взрыв уничтожил торговый центр во Владикавказе

Во Владикавказе взрыв уничтожил трехэтажное здание, в котором располагался гипермаркет «Магнит», сообщает «Лента.Ру».

Взрыв в ТЦ. Владикавказ.
Взрыв в ТЦ. Владикавказ.
кадр из видео.

Взрыв прогремел в 07:28 утра. Очевидцы рассказали, что ударная волна выбила окна в соседних домах.

По предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие, людей ищут под завалами.

«Охранник гипермаркета „Магнит“ найден живым. Мужчина не пострадал. В настоящий момент с ним работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

Предположительно, в здании взорвался газ. В подвале супермаркета могли храниться кислородные баллоны.

Здание превратилось в руины. На месте работает МЧС и сотрудники МВД, спасатели разбирают завалы.

Как сообщает EADaily со ссылкой на руководителя по внешним коммуникациям и связям с госорганами Кавказского округа компании «Магнит» Марину Москаленко, никто из сотрудников супермаркета не пострадал.

«В результате взрыва был полностью разрушен торговый центр, в котором находились наряду с офисами и другими торговыми точками магазины „Магнит“ и „Магнит Косметик“. На момент взрыва покупателей в здании ТЦ не было», — рассказала она.

В трехэтажном здании с цоколем компания арендовала помещение для «Магнит косметик», а площадь «Магнита» была в собственности ритейлера.

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