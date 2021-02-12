Мощный взрыв уничтожил торговый центр во Владикавказе

Взрыв прогремел в 07:28 утра. Очевидцы рассказали, что ударная волна выбила окна в соседних домах.
По предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие, людей ищут под завалами.
«Охранник гипермаркета „Магнит“ найден живым. Мужчина не пострадал. В настоящий момент с ним работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
Предположительно, в здании взорвался газ. В подвале супермаркета могли храниться кислородные баллоны.
Здание превратилось в руины. На месте работает МЧС и сотрудники МВД, спасатели разбирают завалы.
Как сообщает EADaily со ссылкой на руководителя по внешним коммуникациям и связям с госорганами Кавказского округа компании «Магнит» Марину Москаленко, никто из сотрудников супермаркета не пострадал.
«В результате взрыва был полностью разрушен торговый центр, в котором находились наряду с офисами и другими торговыми точками магазины „Магнит“ и „Магнит Косметик“. На момент взрыва покупателей в здании ТЦ не было», — рассказала она.
В трехэтажном здании с цоколем компания арендовала помещение для «Магнит косметик», а площадь «Магнита» была в собственности ритейлера.