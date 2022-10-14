14 октября
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Происшествия

Мощное землетрясение потрясло жителей сибирского города.

Жители Иркутской области ощутили утром сильное землетрясение. Магнитуда в эпицентре — 5,9. Интенсивность — 7,9 баллов, сообщает МЧС по региону.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Эпицентр землетрясения — в акватории озера Байкал в 19 км восточнее Большого Голоустного, сообщает ГУ МЧС региона.

Магнитуда в эпицентре 5,9, интенсивность 7,9 баллов, энергетический класс 14,5.

В Иркутске ощущались толчки силой 5 баллов. В Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах — 3−5 баллов.

Землетрясение в Иркутской области
Землетрясение в Иркутской области
Сайт Байкальского филиала Геофизической службы РАН

В ГУ МЧС по региону развернут оперативный штаб. Также ждут информации от дежурных диспетчерских служб районов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов отправить оперативные группы для обследования зданий на предмет повреждений.

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