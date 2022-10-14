Мощное землетрясение потрясло жителей сибирского города.

Эпицентр землетрясения — в акватории озера Байкал в 19 км восточнее Большого Голоустного, сообщает ГУ МЧС региона.
Магнитуда в эпицентре 5,9, интенсивность 7,9 баллов, энергетический класс 14,5.
В Иркутске ощущались толчки силой 5 баллов. В Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах — 3−5 баллов.
В ГУ МЧС по региону развернут оперативный штаб. Также ждут информации от дежурных диспетчерских служб районов.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов отправить оперативные группы для обследования зданий на предмет повреждений.