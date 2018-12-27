Алтайская мошенница обманула 19 женщин в «Одноклассниках» почти на 1 млн рублей

В Новоалтайске осудили местную жительницу Татьяну Я. за мошенничество в крупном размере. Женщина торговала косметикой, продуктами, постельным бельем и БАДами через три аккаунта в соцсети «Одноклассники». Покупатели отправляли ей деньги на банковскую карту, но товаров дождались далеко не все. Официально потерпевшими признали 19 человек, но, по неофициальным данным, их было больше сотни.

О массовых жалобах на действия Татьяны Я. altapress.ru писал в июне 2017 года. Тогда пострадавшие скооперировались и подсчитали, сколько женщина им должна в общей сложности. На 107 человек получилась сумма, превышающая 1,6 млн рублей. Поначалу женщинам отказывали в возбуждении дел — этого удалось добиться только после нескольких жалоб в прокуратуру.

С частью возмущенных женщин Татьяна рассчиталась до суда — в основном с теми, кому была должна мелкие суммы. Еще часть покупательниц смогли претендовать только на возбуждение административного дела, а некоторые не смогли доказать, что пострадали от действий мошенницы.

В итоге, согласно приговору, в уголовном деле оказалось 19 потерпевших. Все они живут в разных городах и селах Алтайского края, а одна за пределами региона — в Челябинске. Большинству из них Татьяна оказалась должна от 1,1 тыс. до 6 тыс. рублей. Есть и крупные суммы, превышающие 90 тыс., максимальная — 299 тыс. рублей. Общая сумма долга составила 980 тыс. рублей.

Одна из страниц Татьяны Я. в «Одноклассниках». скриншот ok.ru

Как рассказали altapress.ru потерпевшие, суд над Татьяной Я. проходил в особом режиме — она полностью признала свою вину. За три заседания с делом разобрались и вынесли женщине приговор.

Обвинитель просил отправить ее в колонию поселения, но суд выбрал более мягкое наказание — два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Смягчающими обстоятельствами посчитали наличие у женщины двоих детей, а также проблемы со здоровьем у нее самой и ее матери. Иски потерпевших удовлетворили с учетом выплаты части ущерба.

Ксения Т.,

потерпевшая по делу:

Я видела, что многие заказывают у нее и получают товар, да и цена привлекательная. Только сейчас понимаю, что это была своеобразная пирамида. Она собирала деньги с новых клиентов и раздавала небольшое количество товара «старым», чтобы люди видели, что все выдается. Кто-то в этой «пирамиде» должен был оказаться последним, вот мы ими и оказались.

Деньги и «Одноклассники». Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Сама Татьяна ранее рассказывала altapress.ru, что причиной массовой задолженности стал «сбой в коммерческой деятельности».

Татьяна Я.,

осужденная:

Товары мои покупатели получали по спискам, и порой случалось такое, что люди приходили с этими списками повторно, попросту обманывая меня, а я это не фиксировала. Также я позволяла людям самим набирать товар, поскольку очереди были дикие, я не успевала сама. В итоге образовалась большая недостача, и я ушла «в минус». Это и явилось причиной задолженности.

Тогда Татьяна планировала рассчитаться со всеми «меньше чем за год», а на людей, обвиняющих ее в мошенничестве, подать иск в суд о клевете. Но женщина, судя по всему, переоценила свои возможности. Сейчас она должна будет как-то рассчитаться по 16 исполнительным производствам, которые уже завели приставы, и это не предел: некоторые потерпевшие намерены обратиться в суд о взыскании долга в гражданском порядке.