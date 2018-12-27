Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 декабря -29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
207

Алтайская мошенница обманула 19 женщин в «Одноклассниках» почти на 1 млн рублей

В Новоалтайске осудили местную жительницу Татьяну Я. за мошенничество в крупном размере. Женщина торговала косметикой, продуктами, постельным бельем и БАДами через три аккаунта в соцсети «Одноклассники». Покупатели отправляли ей деньги на банковскую карту, но товаров дождались далеко не все. Официально потерпевшими признали 19 человек, но, по неофициальным данным, их было больше сотни.

Деньги. Карта.
Деньги. Карта.
СС0

О массовых жалобах на действия Татьяны Я. altapress.ru писал в июне 2017 года. Тогда пострадавшие скооперировались и подсчитали, сколько женщина им должна в общей сложности. На 107 человек получилась сумма, превышающая 1,6 млн рублей. Поначалу женщинам отказывали в возбуждении дел — этого удалось добиться только после нескольких жалоб в прокуратуру.

С частью возмущенных женщин Татьяна рассчиталась до суда — в основном с теми, кому была должна мелкие суммы. Еще часть покупательниц смогли претендовать только на возбуждение административного дела, а некоторые не смогли доказать, что пострадали от действий мошенницы.

В итоге, согласно приговору, в уголовном деле оказалось 19 потерпевших. Все они живут в разных городах и селах Алтайского края, а одна за пределами региона — в Челябинске. Большинству из них Татьяна оказалась должна от 1,1 тыс. до 6 тыс. рублей. Есть и крупные суммы, превышающие 90 тыс., максимальная — 299 тыс. рублей. Общая сумма долга составила 980 тыс. рублей.

Одна из страниц Татьяны Я. в &quot;Одноклассниках&quot;.
Одна из страниц Татьяны Я. в «Одноклассниках».
скриншот ok.ru

Как рассказали altapress.ru потерпевшие, суд над Татьяной Я. проходил в особом режиме — она полностью признала свою вину. За три заседания с делом разобрались и вынесли женщине приговор.

Обвинитель просил отправить ее в колонию поселения, но суд выбрал более мягкое наказание — два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Смягчающими обстоятельствами посчитали наличие у женщины двоих детей, а также проблемы со здоровьем у нее самой и ее матери. Иски потерпевших удовлетворили с учетом выплаты части ущерба.

Ксения Т.,
потерпевшая по делу:

Я видела, что многие заказывают у нее и получают товар, да и цена привлекательная. Только сейчас понимаю, что это была своеобразная пирамида. Она собирала деньги с новых клиентов и раздавала небольшое количество товара «старым», чтобы люди видели, что все выдается. Кто-то в этой «пирамиде» должен был оказаться последним, вот мы ими и оказались.

Деньги и &quot;Одноклассники&quot;.
Деньги и «Одноклассники».
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Сама Татьяна ранее рассказывала altapress.ru, что причиной массовой задолженности стал «сбой в коммерческой деятельности».

Татьяна Я.,
осужденная:

Товары мои покупатели получали по спискам, и порой случалось такое, что люди приходили с этими списками повторно, попросту обманывая меня, а я это не фиксировала. Также я позволяла людям самим набирать товар, поскольку очереди были дикие, я не успевала сама. В итоге образовалась большая недостача, и я ушла «в минус». Это и явилось причиной задолженности.

Тогда Татьяна планировала рассчитаться со всеми «меньше чем за год», а на людей, обвиняющих ее в мошенничестве, подать иск в суд о клевете. Но женщина, судя по всему, переоценила свои возможности. Сейчас она должна будет как-то рассчитаться по 16 исполнительным производствам, которые уже завели приставы, и это не предел: некоторые потерпевшие намерены обратиться в суд о взыскании долга в гражданском порядке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость