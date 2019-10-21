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Происшествия

Мошенник Артур обманул бийчанку на 600 тысяч рублей

69-летняя пенсионерка из Бийска попалась на уловки мошенников и лишилась всех денег, которые были на ее банковском счету, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
СС0

Женщине с московского номера позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Незнакомка сказала, что на депозитном счете у бабушки находится около 600 тысяч рублей и их необходимо снять, чтобы обезопасить от мошенников.

Потом пенсионерке позвонил мужчина по имени Артур. Он дал подробные инструкции, как нужно поступить: в какой банк проехать и на какой номер счета положить сбережения.

Бийчанка сделала все, как было сказано, и отправила копии чеков в электронном виде. Артур успокоил ее и сказал ждать менеджера, который должен привезти деньги. Банковский работник так и не приехал.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

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