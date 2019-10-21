Мошенник Артур обманул бийчанку на 600 тысяч рублей

Женщине с московского номера позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Незнакомка сказала, что на депозитном счете у бабушки находится около 600 тысяч рублей и их необходимо снять, чтобы обезопасить от мошенников.
Потом пенсионерке позвонил мужчина по имени Артур. Он дал подробные инструкции, как нужно поступить: в какой банк проехать и на какой номер счета положить сбережения.
Бийчанка сделала все, как было сказано, и отправила копии чеков в электронном виде. Артур успокоил ее и сказал ждать менеджера, который должен привезти деньги. Банковский работник так и не приехал.
Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).