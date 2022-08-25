25 августа
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Происшествия

Мошенник продавал несуществующие орехи, тюльпаны и икру и обманул покупателей на 4 млн рублей

29-летнего уроженца Ростовской области обвинили в серии мошенничеств на сумму свыше 4 млн рублей в отношении 35 жителей России. Он продавал кедровые орехи, тюльпаны, красную икру и другие товары, которых у него на самом деле не было. Об этом сообщает «МВД.Медиа».

Кедровые орехи.
Кедровые орехи.
СС0

Предполагаемого мошенника задержали в Иркутской области. На его след полиция вышла после обращения предпринимателя, которого обманули с доставкой кедрового ореха. Он заказал 200 килограммов у московской фирмы, оплатил доставку, но товар так и не получил.

С подозреваемым потерпевший связался в интернете. Чтобы выдать себя за продавца, фигурант дела заказал по поддельной доверенности от имени предпринимателя орехи у московской фирмы. Дальше он направил полученный счет на оплату жителю Иркутска.

Потерпевший заплатил за заказ свыше 300 тыс. рублей.

Подобные махинации подозреваемый уже проворачивал с другими клиентами. Он успел «продать» 15 аппаратов по приготовлению кофе, 6 массажных кресел, более 10 тыс. тюльпанов, больше 50 килограммов красной икры и 500 килограммов кедровых орехов.

Анонимные интернет-мошенники.
Анонимные интернет-мошенники.
Pixabay.com

Полученные преступным путем деньги он тратил на личные нужды, в том числе регулярно ездил на курорты.

Обвиняемый признал вину. Он возместил потерпевшим около 1 млн рублей ущерба.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

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