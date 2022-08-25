Мошенник продавал несуществующие орехи, тюльпаны и икру и обманул покупателей на 4 млн рублей

Предполагаемого мошенника задержали в Иркутской области. На его след полиция вышла после обращения предпринимателя, которого обманули с доставкой кедрового ореха. Он заказал 200 килограммов у московской фирмы, оплатил доставку, но товар так и не получил.
С подозреваемым потерпевший связался в интернете. Чтобы выдать себя за продавца, фигурант дела заказал по поддельной доверенности от имени предпринимателя орехи у московской фирмы. Дальше он направил полученный счет на оплату жителю Иркутска.
Потерпевший заплатил за заказ свыше 300 тыс. рублей.
Подобные махинации подозреваемый уже проворачивал с другими клиентами. Он успел «продать» 15 аппаратов по приготовлению кофе, 6 массажных кресел, более 10 тыс. тюльпанов, больше 50 килограммов красной икры и 500 килограммов кедровых орехов.
Полученные преступным путем деньги он тратил на личные нужды, в том числе регулярно ездил на курорты.
Обвиняемый признал вину. Он возместил потерпевшим около 1 млн рублей ущерба.
Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.