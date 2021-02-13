Мошенник уговорили сельчан из Алтайского края взять кредит и скинуть деньги на электронный кошелек

Жители региона вновь попались на удочку телефонных мошенников. В Первомайском районе полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Жертвами злоумышленников стали жители села Березовка, у которых мошенники выманили у них более 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

На сайте ведомства сказано, что неизвестные позвонили жительнице села Березовка Первомайского района и представились сотрудниками безопасности одного из банков.

Они заверили доверчивую женщину в том, что сотрудники этого же банка украли ее деньги. Злоумышленники предложили своей жертве приехать в ближайший офис кредитной организации, который находится в Новоалтайске.

Разговор по телефону. СС0

Потерпевшая вместе с мужем отправилась по адресу и по настоянию мошенников попыталась оформить на себя кредит. Но ей отказали. Звонившие сообщили женщине, что ей нельзя ничего объяснять сотрудникам организации, если она ослушается, они это увидят по трансляции с видеокамер, установленным в отделении новоалтайского банка.

Долги. Деньги. altapress.ru

после того, как женщине не удалось получить заем, мошенники не отступили и попросили мужа потерпевшей обратиться к другому оператору с тем же вопросом. В результате супруг сельчанки оформил на себя кредит в 110 тыс. рублей.

После того, как деньги упали на его счет, мужчина по указаниям мошенников снял их и отнес в ближайший торговый центр, чтобы пополнить электронный кошелек злоумышленника. После этого связь с звонившим прервалась. Больше до него дозвониться семья из Березовки не смогла.

Полиция. altapress.ru

Потерпевшие обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»).