Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 февраля -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Мошенника из Новосибирска поймали на Алтае

В Бийске будут судить жителя столицы Сибири, который, используя мошеннические схемы в Интернете, неоднократно обманывал доверчивых бийчан, пишет сайт краевой прокуратуры.

Успех мошенников зависит от внушаемости клиента
Успех мошенников зависит от внушаемости клиента
СС0

Житель Новосибирска действовал очень просто. Он размещал в Интернете объявления о продаже несуществующего товара и оставлял номера подконтрольных ему телефонов.

Когда заинтересованный покупатель звонил, продавец уверял его, что все будет в порядке — надо только перевести деньги. Взамен он высылал покупателю поддельные транспортные накладыне и прочие сфальсифицированные документы.

После перечисления потерпевшими денежных сумм на подконтрольные банковские карты, мужчина отключал абонентские номера, снимал с банковских карт деньги и начинал все заново.

«Таким образом, обвиняемым были обмануты граждане, проживающие в Алтайском крае и других регионах России, которым причинен ущерб около 400 тыс. рублей», — сообщают в прокуратуре.

В ближайшее время в Бийске начнется суд над не слишком умелым мошенником, которого быстро вычислили и задержали.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость