Мошенника из Новосибирска поймали на Алтае

В Бийске будут судить жителя столицы Сибири, который, используя мошеннические схемы в Интернете, неоднократно обманывал доверчивых бийчан, пишет сайт краевой прокуратуры.

Житель Новосибирска действовал очень просто. Он размещал в Интернете объявления о продаже несуществующего товара и оставлял номера подконтрольных ему телефонов.

Когда заинтересованный покупатель звонил, продавец уверял его, что все будет в порядке — надо только перевести деньги. Взамен он высылал покупателю поддельные транспортные накладыне и прочие сфальсифицированные документы.

После перечисления потерпевшими денежных сумм на подконтрольные банковские карты, мужчина отключал абонентские номера, снимал с банковских карт деньги и начинал все заново.

«Таким образом, обвиняемым были обмануты граждане, проживающие в Алтайском крае и других регионах России, которым причинен ущерб около 400 тыс. рублей», — сообщают в прокуратуре.

В ближайшее время в Бийске начнется суд над не слишком умелым мошенником, которого быстро вычислили и задержали.