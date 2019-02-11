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Происшествия

Мошенники через соцсеть выманили у жительницы Алтайского края крупную сумму

В Алтайском крае 60-летняя женщина выполнила инструкции из сообщения в соцсети и потеряла около 15 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по региону.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

Потерпевшая, жительница Первомайского района, получила сообщение со страницы знакомой. В тексте говорилось, что у банка юбилей, и женщина может выиграть две тысячи рублей. Для этого нужно было сообщить номер карты и кода, указанный с обратной стороны. Потерпевшая была уверена, что общается со своей знакомой и написала персональные данные карты, а также поступившие пароли.

После этого мошенники сняли с карты женщины около 15 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело, злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.

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