Мошенники дважды выманили деньги у жительницы Алтайского края

В Алтайском крае женщина хотела заработать на торговой бирже и потеряла больше 10 тысяч рублей. Сельчанку обманули уже во второй раз, пишет ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, жительница села Шилово Калманского района зарегистрировалась на одном из сайтов для заработка на торговой бирже. Она отправила копии своего паспорта, данные банковской карты и другие документы.

Вскоре потерпевшей позвонила неизвестная девушка, при разговоре с которой женщина сообщила поступившие в смс коды. После этого с карты списали более 10 тысяч рублей. Известно, что в начале января этого года у потерпевшей также похитили около 20 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.