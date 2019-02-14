Мошенники дважды выманили деньги у жительницы Алтайского края

По предварительной информации, жительница села Шилово Калманского района зарегистрировалась на одном из сайтов для заработка на торговой бирже. Она отправила копии своего паспорта, данные банковской карты и другие документы.
Вскоре потерпевшей позвонила неизвестная девушка, при разговоре с которой женщина сообщила поступившие в смс коды. После этого с карты списали более 10 тысяч рублей. Известно, что в начале января этого года у потерпевшей также похитили около 20 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.