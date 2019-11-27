Мошенники неделю звонили пожилому бийчанину и выманили у него более 200 тыс. рублей

Пожилой житель Бийска стал жертвой мошенников, которые пообещали ему компенсацию за вклады в финансовую пирамиду.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевшим оказался 74-летний мужчина.

Пенсионеру позвонила незнакомка и сообщила, что ему положена компенсация за вклады в финансовую пирамиду. Сумма выплат якобы составляла 16 400 долларов. Чтобы получить деньги, необходимо было, по ее словам, открыть валютный счет и заплатить за оформление документов чуть более 20 тысяч рублей.

Затем злоумышленники еще неделю общались с пенсионером и каждый раз просили перечислить различные суммы: то за страховку, то за услуги курьера.

В общей сложности у пенсионера похитили 232 тысячи рублей.