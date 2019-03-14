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Происшествия

Мошенники обманывают барнаульцев при установке счетчиков

В Барнауле аферисты ходят по квартирам, срывают пломбы с расчетных приборов учета и устанавливают свои счетчики по завышенной в несколько раз цене. По данным пресс-службы «Барнаульской горэлектросети», уже известно о 10 случаях коммунального мошенничества.

Счетчик электроэнергии.
Счетчик электроэнергии.
СС0

Среди пострадавших — 77-летний мужчина, который живет в одной из квартир многоэтажки на улице Чернышевского. В дверь пенсионера позвонила девушка, которая представилась сотрудницей энергокомпании и попросила показать ей квитанции. Незнакомка заявила, что сейчас счетчики меняют на двухтарифные и предложила установить новый прибор учета за 5,9 тыс. рублей.

После этого к потерпевшему пришел мужчина, он снял пломбы и заменил счетчик. Когда пенсионер обратился в сервисный центр «Барнаульской горэлектросети» и понял, что его обманули, то написал заявление в полицию.

«По мнению экспертов, в этом виде коммунального мошенничества насторожить жителей должно навязывание двухтарифного счетчика. Для собственников жилых помещений очевидной выгоды устанавливать счетчик с учетом электроэнергии по зонам суток нет», — сообщают в «Барнаульской горэлектросети» .

Снимать и устанавливать пломбы на счетчик могут только сотрудники «Барнаульской сетевой компании». Энергетики меняют и устанавливают приборы по предварительной заявке. Сотрудник предъявляет удостоверение, которое содержит наименование компании, фамилию, имя и отчество сотрудника, его фотографию, срок действия документа и печать.

Проверить информацию по сотрудникам БСК можно, позвонив в сервисные центры компании.

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