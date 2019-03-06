Мошенники обманывают жителей Алтайского края при заключении договоров на вывоз мусора

Представители регионального оператора по обращению с ТКО в барнаульской зоне «ЭКО-Комплекс» предупредили о первых случаях мошенничества при заключении договоров на вывоз мусора.

По данным пресс-службы компании, лжепредставители «ЭКО-Комплекса» пытались обмануть жителей Ребрихиского района. Пара молодых людей предлагала заключить договор на вывоз мусора. За оформление документов просили 200 рублей. Кроме того, мошенники убеждали в необходимости оплатить и сумму, указанную в квитанции за услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

В «ЭКО-Комплексе"отмечают, что эти люди не имеют никакого отношения к региональному оператору. Работники компании в районах барнаульской зоны не ходят по домам для заключения договоров.

Заместитель гендиректора «ЭКО-Комплекса» Никита Бобров рассказал, что заключить договор можно только в офисе перевозчика. Исключением выступают юридические лица, к ним могут приходить представители регоператора. При этом за оформление документов на вывоз мусора денег не берут.

В компании также сообщили, что услуга «Обращение с твердыми коммунальными отходами» оплачивается в банках и на Почте России.

О случаях мошенничества можно сообщать по телефону «горячей линии» «ЭКО-Комплекса» 88003507337 и обратиться в полицию.