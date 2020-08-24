Мошенники обманули алтайскую семью и украли у них 1,3 млн рублей

Рубцовчанке позвонил незнакомый мужчина с номера, который зарегистрирован в Турции. Он представился главным специалистом службы безопасности банка и сообщил женщине о том, что в системе произошел некий сбой, повлекший за собой случайное начисление 600 тыс. рублей на ее карту. «Сотрудник банка» вежливо попросил их вернуть.
В это же время супругу женщины позвонил другой «сотрудник». Он рассказал о том, что на имя мужчины неизвестные оформили кредит на 270 тыс. рублей. В целях сохранения сбережений злоумышленники предложили осуществить переводы денежных средств.
Доверчивые супруги следовали всем инструкциям мошенников и осуществили перевод денег на 43 абонентских номера. Общая сумма которых составила более 1,3 млн рублей.
На данный момент полицейские устанавливают личности злоумышленников.