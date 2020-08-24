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24 августа
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Происшествия

Мошенники обманули алтайскую семью и украли у них 1,3 млн рублей

Семья из Рубцовска доверилась мошенникам, которые представились сотрудниками банка, и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
СС0

Рубцовчанке позвонил незнакомый мужчина с номера, который зарегистрирован в Турции. Он представился главным специалистом службы безопасности банка и сообщил женщине о том, что в системе произошел некий сбой, повлекший за собой случайное начисление 600 тыс. рублей на ее карту. «Сотрудник банка» вежливо попросил их вернуть.

В это же время супругу женщины позвонил другой «сотрудник». Он рассказал о том, что на имя мужчины неизвестные оформили кредит на 270 тыс. рублей. В целях сохранения сбережений злоумышленники предложили осуществить переводы денежных средств.

Доверчивые супруги следовали всем инструкциям мошенников и осуществили перевод денег на 43 абонентских номера. Общая сумма которых составила более 1,3 млн рублей.

На данный момент полицейские устанавливают личности злоумышленников.

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