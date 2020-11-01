Мошенники обманули очередного «доверчивого Буратино» из Барнаула

Мошенники из других регионов продолжают обманывать по сотовому телефону и интернету доверчивых жителей Алтайского края. Об очередном таком случае 1 ноября рассказали в региональной полиции.

В Октябрьском районе Барнаула в полицию обратился молодой человек 1984 года рождения. Мошенники оформили на его имя кредит на сумму 1 млн рублей и закупили бытовую технику в интернет-магазине.

Печальная история началась с того, что на телефон барнаульца поступил звонок с московского номера. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что по счетам молодого человека происходят мошеннические операции. Чтобы остановить их, он предложил парню скачать одно защитное якобы приложение.

«На протяжении 20 минут неизвестный оставался на телефонной линии, диктуя доверчивому барнаульцу якобы необходимые операции по предотвращению утечки данных. После завершения связь прервалась, потерпевший позвонил на „горячую линию“, где ему пояснили, что на его имя только что был оформлен кредит в размере более 1 млн рублей и совершена покупка в интернет-магазине по продаже электронной техники», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.