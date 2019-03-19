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Происшествия

Лжесотрудники банка обманули трех барнаульцев на 167 тысяч рублей

В Барнауле лжесотрудники банка обманули нескольких человек. В общей сложности горожане потеряли 167 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Финансы. Банковские карты.
Финансы. Банковские карты.
открытые источники (CC0)

Одна из потерпевших рассказала, что ей позвонили с номера, схожего с официальным номером финансовой организации. Мужчина представился сотрудником банка и сказал, что с карты незаконно списывают деньги. Чтобы остановить это, нужно было сообщить пароль из смс, который пришел на телефон женщины. Как только мошенник узнал код, связь оборвалась, а с карты исчезли 45 тысяч рублей.

Аналогичным способом в тот же день обманули мужчину, он потерял 93 тысячи рублей. Еще одна жительница Барнаула также продиктовала данные и лишилась 29 тысяч рублей.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел.

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