Мошенники обманули жительницу Барнаула почти на полмиллиона рублей

Новый вид мошенничества появился в столице Алтайского края, сообщает 27 ноября территориальное ГУ МВД. Злоумышленники изучают объявления о сдаче квартир в аренду, а затем проводят простую операцию.

Как не попасть в руки мошенников при аренде квартиры?

Так они обманули жительницу Барнаула, которая невольно отдала им 440 тыс. рублей. Она выставила на сайте объявление об аренде квартиры. Вскоре на указанный номер позвонил мужчина, сказал, что условия его вполне устраивают.

Но поскольку неизвестный представился военнослужащим, находящимся далеко от Барнаула, он предложил женщине получить предоплату. Это вызвало доверие арендодательницы.

Чтобы все было честно, мужчина предложил владелице жилья самой убедиться в этом, подойдя к банкомату и получив деньги. Женщина отправилась в банк и одновременно по телефону сообщила неизвестному все персональные данные банковской карты. Вскоре с ее счета исчезла приличная сумма. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Алтайского края с просьбой быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. При совершении покупок/продаж в сети Интернет доверяйте только проверенным сайтам. Не сообщайте свои персональные данные и смс-коды.