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14 февраля
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Происшествия

Мошенники обокрали звезду «Реальных пацанов», позвонив «из Сбербанка»

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер рассказала в своем Instagram о мошенниках, которые украли у нее крупную сумму денег.

Зоя Бербер, российская актриса.
Зоя Бербер, российская актриса.
instagram.com/zberberr.

На видео Зоя говорит, что несколько часов назад «стала жертвой мошенничества». Неизвестные позвонили и представились технической поддержкой Сбербанка.

«Сказали, что с моего счета только что был сделан перевод, он заблокирован, но нужно проверить мобильное устройство на вирусы. От них пришли даже сообщения с номера 900 (!!) В общем, в связи с огромной занятостью, съемками и бессонной головой, меня поймали в самый „удачный“ для них момент. Второпях, мной было скачено приложение, которое, как я потом поняла, управляло моим телефоном. Приложение называется QuickSupport», — рассказала актриса.

По ее словам, она пыталась выключить телефон, но уже было поздно.

«Сразу позвонила в Сбербанк. Я успела сделать несколько скриншотов экрана, где остались данные, куда переводились деньги», — отметила Зоя.

Все данные она передала полиции. Также она опубликовала один из скриншотов, судя по которому получателем неизвестной суммы денег стал предприниматель Айбулат.

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