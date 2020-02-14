Мошенники обокрали звезду «Реальных пацанов», позвонив «из Сбербанка»

На видео Зоя говорит, что несколько часов назад «стала жертвой мошенничества». Неизвестные позвонили и представились технической поддержкой Сбербанка.

«Сказали, что с моего счета только что был сделан перевод, он заблокирован, но нужно проверить мобильное устройство на вирусы. От них пришли даже сообщения с номера 900 (!!) В общем, в связи с огромной занятостью, съемками и бессонной головой, меня поймали в самый „удачный“ для них момент. Второпях, мной было скачено приложение, которое, как я потом поняла, управляло моим телефоном. Приложение называется QuickSupport», — рассказала актриса.