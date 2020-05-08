Мошенники оформили на сельчанку в Алтайском крае четыре кредита

Жительница села Саратовка Рубцовского района перевела неизвестной женщине более 900 тысяч рублей. Причем об этом она узнала только после того, как стала получать сообщения из банка о долгах по кредитам, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Неизвестная женщина представилась сельчанке работницей банка. Она начала с того, что по заказу одобрена кредитная банковская карта и ее можно получить в офисе. На это женщина ответила, что не заказывала карту и кредит ей не нужен, но злоумышленница продолжила разговор и поинтересовалась, какие операции с картой собеседница совершала в последний раз.

Позвонившая предупредила, что замечены сомнительные переводы и, возможно, мошенники пытаются завладеть ее денежными средствами. Чтобы остановить якобы незаконные действия, она попросила совершить ряд операций.

Следуя инструкциям, сельчанка, сама того не зная, перевела мошенникам 58 тысяч рублей, хранящихся на ее счете, и оформила четыре кредита на свое имя на сумму более 870 тысяч рублей, отправив кредитные деньги на счета мошенников.

О том, что ее обманули, она узнала через месяц, когда стали приходить смс-сообщения от банка о необходимости погасить задолженность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).