15 июля 18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мошенники от имени губернатора стали просить денег у предприятий

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что в последние дни мошенники рассылают компаниям письма от его имени и просят перечислить деньги на госпрограммы.

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

Также ему известно об аналогичных телефонных звонках, когда звонящие представляются его заместителями.

«Это ложь, это неправда. Мы никогда и ни у кого не просим деньги на реализацию наших полномочий. У нас деньги есть, бюджет у нас профицитный», — цитирует Кувшинникова «Интерфакс».

Информацию о таких просьбах чиновники передали полицейским.

Губернатор призвал жителей Вологодской области не попадаться на обман мошенников и никому не сообщать номера своих банковских карт и любую информацию, которая может помочь украсть у них деньги.

Ранее в Красноярском крае главный специалист «Роснефти» по экономической безопасности попался на уловку мошенников и потерял 14 тыс. рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость