Мошенники от имени губернатора стали просить денег у предприятий

Также ему известно об аналогичных телефонных звонках, когда звонящие представляются его заместителями.
«Это ложь, это неправда. Мы никогда и ни у кого не просим деньги на реализацию наших полномочий. У нас деньги есть, бюджет у нас профицитный», — цитирует Кувшинникова «Интерфакс».
Информацию о таких просьбах чиновники передали полицейским.
Губернатор призвал жителей Вологодской области не попадаться на обман мошенников и никому не сообщать номера своих банковских карт и любую информацию, которая может помочь украсть у них деньги.
Ранее в Красноярском крае главный специалист «Роснефти» по экономической безопасности попался на уловку мошенников и потерял 14 тыс. рублей.