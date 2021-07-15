Мошенники от имени губернатора стали просить денег у предприятий

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что в последние дни мошенники рассылают компаниям письма от его имени и просят перечислить деньги на госпрограммы.

Также ему известно об аналогичных телефонных звонках, когда звонящие представляются его заместителями.

«Это ложь, это неправда. Мы никогда и ни у кого не просим деньги на реализацию наших полномочий. У нас деньги есть, бюджет у нас профицитный», — цитирует Кувшинникова «Интерфакс».

Информацию о таких просьбах чиновники передали полицейским.

Губернатор призвал жителей Вологодской области не попадаться на обман мошенников и никому не сообщать номера своих банковских карт и любую информацию, которая может помочь украсть у них деньги.

Ранее в Красноярском крае главный специалист «Роснефти» по экономической безопасности попался на уловку мошенников и потерял 14 тыс. рублей.