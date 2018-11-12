Мошенники под видом правоохранителей вымогают деньги у жителей Алтайского края

В СУ СКР по региону сообщают, что в основном жертвами злоумышленников становятся люди, которые совершают покупки через интернет. Мошенники требуют деньги за якобы оказание юридических услуг в рамках расследования уголовных дел. Они связаны со сбытом фальсифицированной продукции.

Потерпевшие могут обратиться в отдел полиции по месту жительства, указав электронные адреса и телефоны злоумышленников, звонивших с предложением перечислить деньги.

По всем вопросам также можно обратиться в следственное управление по адресу: Барнаул, ул. Воровского, 106, или позвонив по «Телефону доверия» 8 (385 2) 29−80−94.