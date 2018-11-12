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12 ноября
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Происшествия
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Мошенники под видом правоохранителей вымогают деньги у жителей Алтайского края

Жителей Алтайского края предупреждают о мошенниках, которые обманывают людей, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Компьютер. Телефон.
Компьютер. Телефон.
СС0

В СУ СКР по региону сообщают, что в основном жертвами злоумышленников становятся люди, которые совершают покупки через интернет. Мошенники требуют деньги за якобы оказание юридических услуг в рамках расследования уголовных дел. Они связаны со сбытом фальсифицированной продукции.

Потерпевшие могут обратиться в отдел полиции по месту жительства, указав электронные адреса и телефоны злоумышленников, звонивших с предложением перечислить деньги.

По всем вопросам также можно обратиться в следственное управление по адресу: Барнаул, ул. Воровского, 106, или позвонив по «Телефону доверия» 8 (385 2) 29−80−94.

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