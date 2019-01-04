Мошенники похитили 60 тысяч рублей у хозяйки породистых котят из Барнаула

В полицию обратилась 45-летняя жительница Барнаула, которая пыталась продать котят по объявлению в интернете и потеряла 60 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На одном из интернет-сайтов женщина разместила объявление о продаже котят шотландской породы. На следующий день ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что за котенком приедет курьер, а деньги он переведет на банковскую карту женщины.

Покупатель попросил продиктовать номер карты и пароль, который был отправлен на телефон хозяйки котят. Как только женщина сообщила цифры, с ее банковского счета списали 60 тыс. рублей. Мужчина перезвонил и пояснил, что деньги он «проведет через бухгалтерию и вернет их потом». Женщина обратилась за помощью в органы внутренних дел.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают людей, которые причастны к хищению денег. Возбуждено уголовное дело.