Мошенники похитили три миллиарда рублей, выделенных на оборону России

Руководству компании «СК „Строй групп“» из подмосковных Химок предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия они похитили около трех миллиардов рублей из бюджета России, выделенных на развитие оборонно-промышленного комплекса страны в 2011—2012 годах, пишет Lenta.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что речь идет о генеральном директоре предприятия Павле Бабаеве, его советнике Константине Лободе и их соучастниках.

Установлено, что похищенные средства были выведены за рубеж на счета аффилированных юридических лиц по фиктивным контрактам. При этом договорные обязательства перед госкорпорациями исполнены не были, а сроки реализации проектов сорвались. Сейчас Бабаев и Лобода отправлены в СИЗО.

В деле фигурируют 11 контрактов, заключенных СК «Строй Групп»" с предприятиями госкорпорации «Ростех», в частности с Уралвагонзаводом. В случае с последним исполнитель должен был построить три цеха общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей.

Однако в срок ни один из них сдан не был, а строители даже не получили зарплаты. Позже выяснилось, что все полученные деньги были выведены в офшоры.

В апреле 2019 года Генеральная прокуратура России посчитала хищения на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха». Была названа сумма в 1,6 миллиарда рублей.

Это средства, выделенные на модернизацию производства и разработку перспективных видов вооружения. Сейчас выясняется, что цифра оказалась заниженной по меньшей мере в два раза.