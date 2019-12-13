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Происшествия

Мошенники посулили бийчанину тысячи долларов и обманули его на четверть миллиона

Пенсионер из Бийска стал жертвой мошенников, увеличив их счета почти на четверть миллиона рублей.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
СС0

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчине позвонила неизвестная и сообщила, что ему положена компенсация за вклады в финансовую пирамиду. Сумма выплат якобы составляла 16 400 долларов.

Однако для того, чтобы получить эти деньги, бийчанину предложили открыть валютный счет и заплатить за оформление документов чуть более 20 тысяч рублей.

Затем в течение недели мошенники общались с пенсионером и каждый раз просили перечислить различные суммы — то за страховку, то за услуги курьера.

В итоге у жителя наукограда украли 232 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

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