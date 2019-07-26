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Происшествия

Мошенники придумали еще одну уловку для наивных барнаульцев

Жительница Барнаула повелась на новую уловку мошенников, которые представились сотрудниками одного из банков. Девушка потеряла около 13 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

Девушке позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка, в котором она постоянно обслуживается. Неизвестные сказали, что с ее карты на счет одного из крупных интернет-магазинов несанкционированно списываются деньги. Для блокировки карты необходимо срочно сообщить им все ее данные.

Девушка так и сделала и лишилась денег.

Полицейские напоминают, если вам поступил подозрительный звонок, то не сообщайте свои персональные данные. Необходимо перезвонить в банк по указанному на карте телефону и уточнить информацию.

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