Мошенники придумали еще одну уловку для наивных барнаульцев

Жительница Барнаула повелась на новую уловку мошенников, которые представились сотрудниками одного из банков. Девушка потеряла около 13 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Девушке позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка, в котором она постоянно обслуживается. Неизвестные сказали, что с ее карты на счет одного из крупных интернет-магазинов несанкционированно списываются деньги. Для блокировки карты необходимо срочно сообщить им все ее данные.

Девушка так и сделала и лишилась денег.

Полицейские напоминают, если вам поступил подозрительный звонок, то не сообщайте свои персональные данные. Необходимо перезвонить в банк по указанному на карте телефону и уточнить информацию.