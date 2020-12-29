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Происшествия

Мошенники придумали новый способ обчистить карманы россиян перед Новым годом

Злоумышленники начали звонить россиянам от лица банков с якобы «выгодным предложением» — они предлагают оформить вклады с высокими процентами. На новую схему мошенничества пожаловались клиенты уже нескольких крупных банков, пишет «МагаданМедиа».

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Суть обмана в следующем. Во время звонка мошенники «по секрету» рассказывают клиентам банков о якобы только что появившемся новом валютном вкладе с повышенной ставкой. Предложение эксклюзивное, доверительно сообщают аферисты, информации о нем еще нет на сайте, но вклад можно открыть, если перейти по ссылке в сообщении.

По завершению разговора аферисты присылают жертве ссылку для входа на сайт, который очень похож на страницу банка в личном кабинете. Если зайти на эту страницу и ввести свои данные — логин и пароль, злоумышленники получат доступ ко всем счетам. В итоге конфиденциальная информация немедленно будет доступна мошенникам. После чего со счета снимут деньги.

Отмечается, что новая схема уникальна тем, что аферисты не запугивают человека, как это происходит во время звонков «из банка» о переводе денег со счета, а играют на жадности жертвы.

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