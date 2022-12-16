Мошенники придумали новую схему, чтобы нажиться на родственниках участников СВО

Мошенники пытаются заработать на страхе родственников за своих родных, которые находятся в зоне СВО. Подробности рассказала участница сообщества « Инцидент Барнаул ».

Как рассказала девушка, неизвестный мужчина позвонил в WhatsApp и представился сотрудником ФСБ.

Он назвал данные ее брата и дал номер «адвоката», с которым необходимо связаться. В свою очередь «адвокат» заявляет, что брат находится в плену, а ценности для страны он не представляет, поэтому в список обмена военнопленными его не включили.

Совсем скоро, говорит адвокат, будет суд. По легенде мошенников, включение в список занимает около 30 дней, а суд будет уже якобы через неделю. Ускорить процедуру можно за 350 тыс. рублей, утверждают в итоге.

«Скинули реквизиты и попросили прислать скрин об оплате. Самое забавное, что человек о котором шла речь, находился рядом со мной, так как его отпустили в отпуск», — написала девушка.

О мошенниках она сообщила в полицию. Ранее злоумышленники решили заработать на икру и активизировались перед Новым годом.