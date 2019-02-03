Мошенники под видом банкиров украли у алтайского пенсионера крупную сумму денег

Мошенник позвонил пенсионеру, представился сотрудником банка и сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денег с его банковского счета нужно выполнить ряд операций с банковской картой. Пенсионер не обратился в отделение банка, чтобы перепроверить информацию, а выполнит все указания звонившего. В результате у него украли 62 тыс. рублей.
По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества).
Полиция призывает граждан быть осторожными и помнить, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.