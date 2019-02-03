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Происшествия

Мошенники под видом банкиров украли у алтайского пенсионера крупную сумму денег

Неизвестные похитили у 70-летнего барнаульца 62 тыс. рублей. Они представились сотрудниками банка и попросили провести ряд операций с банковской картой, сообщил сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.

Несмотря на всякие технические новации, мошенничество не сильно меняется.
Несмотря на всякие технические новации, мошенничество не сильно меняется.
CC0

Мошенник позвонил пенсионеру, представился сотрудником банка и сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денег с его банковского счета нужно выполнить ряд операций с банковской картой. Пенсионер не обратился в отделение банка, чтобы перепроверить информацию, а выполнит все указания звонившего. В результате у него украли 62 тыс. рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества).

Полиция призывает граждан быть осторожными и помнить, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.

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