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Происшествия

Мошенники прикрываются именем алтайского вице-премьера и пытаются обмануть бизнесменов

Неустановленные злоумышленники пытаются обмануть предпринимателей в Алтайском крае, направляя им письма от имени заместителя председателя регионального правительства Виталия Снесаря.

Виталий Снесарь.
Виталий Снесарь.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как сообщили в пресс-аппарате краевого правительства, в адрес руководителей предприятий Алтайского края поступают звонки от неустановленных лиц и фальшивые письма, якобы подписанные вице-премьером Снесарем.

Сам зампред в этой связи обратился в краевой главк МВД России с просьбой провести доследственную проверку данных фактов.

Также он обратился к руководству Союза промышленников и работодателей с тем, чтобы проинформировать членов Союза о действии в крае группы мошенников.

«Правительство Алтайского края просит предпринимателей и руководителей предприятий быть бдительными и не поддаваться на предложения мошенников о перечислении средств», — говорится в официальном сообщении региональных властей.

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