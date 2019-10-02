Мошенники прикрываются именем алтайского вице-премьера и пытаются обмануть бизнесменов

Как сообщили в пресс-аппарате краевого правительства, в адрес руководителей предприятий Алтайского края поступают звонки от неустановленных лиц и фальшивые письма, якобы подписанные вице-премьером Снесарем.
Сам зампред в этой связи обратился в краевой главк МВД России с просьбой провести доследственную проверку данных фактов.
Также он обратился к руководству Союза промышленников и работодателей с тем, чтобы проинформировать членов Союза о действии в крае группы мошенников.
«Правительство Алтайского края просит предпринимателей и руководителей предприятий быть бдительными и не поддаваться на предложения мошенников о перечислении средств», — говорится в официальном сообщении региональных властей.