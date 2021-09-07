Мошенники создали дипфейк с Олегом Тиньковым

В соцсетях появилось видео , на котором человек, похожий на основателя TCS Group и «Тинькофф-банка» Олега Тинькова, предлагает добавить половину к любой сумме, вложенной в «Тинькофф Инвестиции».

В TCS Group сообщили РБК, что это фейк.

«Вся коммуникация от „Тинькофф Инвестиций“ происходит только по официальным каналам „Тинькофф Инвестиций“. Данное видео является плохо сделанным дипфейком, на котором видны следы монтажа, а также вставлен голос совершенно другого человека», — пояснили в TCS Group.

Мошенники регулярно пытаются мимикрировать под «Тинькофф Инвестиции», но дипфейк основателя банка использовали впервые, отмечает Fakecheck.

В ролике заметна рассинхронизация движения губ и речи «Тинькова». При этом человек на видео моргает — обычно в дипфейках люди не моргают, так как алгоритм обрабатывает фото с открытыми глазами, и это считалось отличительным признаком подделки.

Бонусной программы, о которой говорят мошенники, у «Тинькофф Инвестиций» нет. После перехода по указанной в постах ссылке, пользователя просят оставить свои контактные данные — вероятно, для дальнейшей обработки, пишет polit.ru.