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Происшествия

Мошенники создали дипфейк с Олегом Тиньковым

В соцсетях появилось видео, на котором человек, похожий на основателя TCS Group и «Тинькофф-банка» Олега Тинькова, предлагает добавить половину к любой сумме, вложенной в «Тинькофф Инвестиции».

Олег Тиньков.
Олег Тиньков.
vk.com/olegtinkov

В TCS Group сообщили РБК, что это фейк.

«Вся коммуникация от „Тинькофф Инвестиций“ происходит только по официальным каналам „Тинькофф Инвестиций“. Данное видео является плохо сделанным дипфейком, на котором видны следы монтажа, а также вставлен голос совершенно другого человека», — пояснили в TCS Group.

Мошенники регулярно пытаются мимикрировать под «Тинькофф Инвестиции», но дипфейк основателя банка использовали впервые, отмечает Fakecheck.

В ролике заметна рассинхронизация движения губ и речи «Тинькова». При этом человек на видео моргает — обычно в дипфейках люди не моргают, так как алгоритм обрабатывает фото с открытыми глазами, и это считалось отличительным признаком подделки.

Бонусной программы, о которой говорят мошенники, у «Тинькофф Инвестиций» нет. После перехода по указанной в постах ссылке, пользователя просят оставить свои контактные данные — вероятно, для дальнейшей обработки, пишет polit.ru.

Цифры

Банк России за первое полугодие 2020-го заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров — это почти в четыре раза больше, чем в январе-июне 2019 года. Около 80% злоумышленников звонили с подменных номеров банков.

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