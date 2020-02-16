Мошенники украли с карты новосибирского ветерана ВОВ миллион рублей

Ветеран Великой Отечественной войны, сам того не подозревая, перевел мошенникам 1 млн рублей, сообщил порталу НДН представитель следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Неизвестные похитили крупную сумму денег с банковской карты ветерана. Пенсионер утверждает, что сам никаких данных карты неизвестным или малознакомым лицам не сообщал.



По версии следствия, мошенники могли похитить деньги, используя онлайн-банкинг.

«Ветеран уже обращался в органы полиции, однако, реальных шагов сотрудниками не предпринимается», — отметил Чечулин.





Этим делом могут заняться следователи. Они собираются направить ходатайство в прокуратуру о передаче материалов проверки из полиции в региональное управление СК.