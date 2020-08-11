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Происшествия

Мошенники в Алтайском крае научились звонить с номеров полиции

Мошенники обманули жительницу Бийска, представившись сотрудниками полиции. Более того, они позвонили с номера, который определился как настоящий номер дежурной части, рассказали в МВД.

Телефон. СМС.
Телефон. СМС.
СС0

Бийчанке сначала позвонили с номера, начинающегося на цифры 495. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с банковского счета женщины происходит несанкционированное снятие денежных средств и нужно сообщить ему персональные данные.

После традиционного вступления мошенник начал утверждать, что сотрудники полиции знают о данной ситуации и сами перезвонят с номера дежурной части, который можно посмотреть в справочнике либо на официальном сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Бийчанке действительно позвонили якобы из полиции с номера 397−313. Но на самом деле это мошенники.

С помощью специальной программы злоумышленники сделали подмену номера.

Полицейские предупреждают при поступлении такого звонка, необходимо положить трубку и самим перезвонить на телефоны «горячей» линии банка. Говорить свои данные или данные карты никому нельзя.

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