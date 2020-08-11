Мошенники в Алтайском крае научились звонить с номеров полиции

Бийчанке сначала позвонили с номера, начинающегося на цифры 495. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с банковского счета женщины происходит несанкционированное снятие денежных средств и нужно сообщить ему персональные данные.
После традиционного вступления мошенник начал утверждать, что сотрудники полиции знают о данной ситуации и сами перезвонят с номера дежурной части, который можно посмотреть в справочнике либо на официальном сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Бийчанке действительно позвонили якобы из полиции с номера 397−313. Но на самом деле это мошенники.
С помощью специальной программы злоумышленники сделали подмену номера.
Полицейские предупреждают при поступлении такого звонка, необходимо положить трубку и самим перезвонить на телефоны «горячей» линии банка. Говорить свои данные или данные карты никому нельзя.