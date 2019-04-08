Жительница Барнаула лишилась 70 тысяч рублей в надежде увеличить кешбэк

Жительница Барнаула попалась на уловку мошенников, которые предлагали ей увеличить кешбэк по банковской карте. Женщина лишилась 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейским она рассказала, что ей позвонили с номера, который отображается как «горячая линия» банка. Неизвестный представился сотрудником и предложил увеличить кешбэк на карте рассрочки.

Женщина согласилась. Неизвестный для убеждения, что он действительно работает в данном банке, продиктовал ей первые шесть и последние четыре цифры номера карты, а также срок действия. Затем он попросил назвать полностью номер карты и цифры с обратной стороны.

После чего женщине пришло смс о списании с карты около 70 тысяч рублей.

Полицейские призывают горожан быть более бдительным и ни в коем случае не сообщать никому подробные данные своей банковской карты, а также не переводить деньги неизвестным.