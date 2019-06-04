Мошенники в Барнауле придумали новый способ обмана на сайтах

20-летняя жительница Барнаула пошла в полицию после того, как столкнулась с мошенниками на сайте с опросами. Сервис предлагал пройти тестирование, в котором она «выиграла» крупную сумму. В итоге девушка потеряла собственные деньги.

В полиции рассказали, что девушка поверила в «выигрыш» 123 тысяч рублей на сайте опросов. Для их получения девушка должна была оплатить комиссию за перевод. Она ввела в специальном окне данные банковской карты и с нее списали 155 рублей, но выигрыш так и не пришел.

Девушка подумала, что не прошла полная оплата и начала нажимать кнопку «оплатить». Каждый раз списывались деньги, сумма которых в итоге превысила сумму комиссии. Тут пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.