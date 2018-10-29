Мошенники выманили крупную сумму у пожилого барнаульца

Днем барнаульцу позвонил неизвестный, который представился родственником Андреем. Мужчина сказал, что его остановили сотрудники ДПС, когда он был пьян, поэтому нужна помощь. Злоумышленник попросил перевести двумя платежами по 5 тысяч рублей на телефон.

Потерпевший согласился, сходил в отделение бака и отправил деньги. После этого перезвонил незнакомцу и сказал, что перевел средства. Злоумышленник попросил еще 10 тысяч рублей. Пенсионер догадался, что его могут обманывать и сам позвонил родственнику. Выяснилось, что тот не попадал в беду и помощь ему не нужна.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.