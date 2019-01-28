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Мошенники выманили у 91-летней жительницы Алтайского края больше 20 тысяч рублей

В Алтайском крае престарелая женщина поверила мошенникам и перевела неизвестным больше 20 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по региону.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

По предварительным данным, днем на домашний телефон потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын попал в ДТП. Для непривлечения родственника к ответственности незнакомец просил деньги.

Пенсионерка передала 23 тысячи рублей приехавшему к ней домой водителю такси и только после этого перезвонила сыну. Он рассказал, что с ним все хорошо.

Полицейские нашли водителя такси, который подтвердил, что ему позвонил неизвестный мужчина и попросил забрать деньги и перевести их на банковский счет.

Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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