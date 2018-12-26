Мошенники выманили у 90-летней жительницы Алтайского края 25 тысяч рублей

По предварительной информации, 90-летней жительнице села Ключи на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что внук старушки совершил ДТП и сейчас находится в полиции. Для непривлечения его к ответственности нужно было срочно перечислить на карту 25 тысяч рублей.

Пенсионерка рассказала, что сейчас одна и выйти не получится. Звонивший ответил, что идти никуда не нужно, а деньги заберут из ее дома. Вскоре к бабушке приехал мужчина, который и забрал 25 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.