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Происшествия
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Мошенники выманили у 90-летней жительницы Алтайского края 25 тысяч рублей

Пожилую жительницу Алтайского края обманули, рассказав, что ее внук совершил ДТП. Женщина хотела помочь родственнику и отдала мошенникам крупную сумму, пишет ГУ МВД России по региону.

Старушка. Пенсионерка.
Старушка. Пенсионерка.
СС0

По предварительной информации, 90-летней жительнице села Ключи на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что внук старушки совершил ДТП и сейчас находится в полиции. Для непривлечения его к ответственности нужно было срочно перечислить на карту 25 тысяч рублей.

Пенсионерка рассказала, что сейчас одна и выйти не получится. Звонивший ответил, что идти никуда не нужно, а деньги заберут из ее дома. Вскоре к бабушке приехал мужчина, который и забрал 25 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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