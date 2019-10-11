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Происшествия

Мошенники выманили у жительницы Алтайского края почти миллион рублей

Жительница села Солонешное потеряла 775 тысяч рублей в надежде получить обещанную мошенниками компенсацию, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Номера, с которых звонили неизвестные, зарегистрированы в Москве.

Деньги.
Деньги.
СС0

Мошенники сказали женщине, что ей полагается 350 тысяч рублей компенсации за приобретенную ортопедическую продукцию. Чтобы получить деньги, ей необходимо было оплатить госпошлину в 10% и «освободить» свой банковский счет.

Она перевела на указанные ими счета все деньги и больше месяца ждала обещанную сумму. Не получив ее, сельчанка обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Причем когда потерпевшая переводила деньги, сотрудники банка неоднократно предупреждали ее о том, что возможно она перечисляет их мошенникам. Но женщина была уверена, что ей звонили честные сотрудники компании.

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