Мошенники выманили у жительницы Алтайского края почти миллион рублей

Мошенники сказали женщине, что ей полагается 350 тысяч рублей компенсации за приобретенную ортопедическую продукцию. Чтобы получить деньги, ей необходимо было оплатить госпошлину в 10% и «освободить» свой банковский счет.
Она перевела на указанные ими счета все деньги и больше месяца ждала обещанную сумму. Не получив ее, сельчанка обратилась за помощью в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).
Причем когда потерпевшая переводила деньги, сотрудники банка неоднократно предупреждали ее о том, что возможно она перечисляет их мошенникам. Но женщина была уверена, что ей звонили честные сотрудники компании.