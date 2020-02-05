Мошенница с Алтая простой уловкой выманила 80 тыс. у доверчивой дамы из Крыма

Рубцовчанка выманила у жительницы Республики Крым деньги, рекламируя в «Одноклассниках» продажу шуб по предоплате. Шубы оказались виртуальными — по факту такого товара у жительницы алтайского города не было. Теперь выяснять степень вины и определять меру наказания дамы с преступными склонностями будет суд, сообщили в краевой прокуратуре.

Жительница Рубцовска похитила у крымчанка более 80 тыс. рублей. Вот как было дело.

Дама воспользовалась соцсетью «Одноклассники». По версии следствия, она создала там страничку под названием «Шубы Мех Кожа Распродажа». И разместила фотографии продаваемых вещей.

При этом она оговорила: товары высылает по предоплате. На самом деле ни шуб, ни мехов, ни каких-то других товаров у нее не было.

На заманчивое объявление клюнула жительница Республики Крым — она перевела рубцовчанке деньги. Та, получив их, просто перестала выходить на связь и заблокировала потерпевшую.

Правоохранительные органы нашли обманщицу. Ее обвинили в совершении преступления по ч.2 статьи 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Прокуратура Рубцовска направила дело в суд. Рубцовчанка может лишиться свободы на срок до 5 лет, сообщила помощник прокурора Рубцовска Нонна Санникова.