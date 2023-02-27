Мошенница украла 56 т гречихи в Алтайском крае

Мошенница в с. Петропавловском выдала себя за сотрудника барнаульской фирмы по оптовой торговле зерном и украла у предпринимателя гречиху на сумму около 1 млн 280 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевший рассказал, что женщина представилась по телефону Валентиной, сотрудницей одной из фирм Барнаула. Она предложила купить у него гречиху — 25 тыс. рублей за тонну. Всего мошенница запросила 60 т.

Мужчину данная цена устроила: действующая стоимость за тонну на тот момент была около 22 тыс. рублей.

На следующий день два КАМАЗа с прицепами забрали и сопроводительные документы. Злоумышленница пообещала сделать перевод оплаты на счет только после поступления гречихи к ней и исследования продукции.

Затем она перестала отвечать на звонки. Продавец понял, что попался на уловку мошенников и написал заявление.

Предприниматель признался, что о подобных обманах он знал, даже получал памятки от полиции.

В результате возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.

Ранее стало известно, что бывшего барнаульского полицейского осудят за взятки от мошенников.