27 февраля
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Происшествия

Мошенница украла 56 т гречихи в Алтайском крае

Мошенница в с. Петропавловском выдала себя за сотрудника барнаульской фирмы по оптовой торговле зерном и украла у предпринимателя гречиху на сумму около 1 млн 280 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лузга гречихи
Лузга гречихи
Олег Богданов

Потерпевший рассказал, что женщина представилась по телефону Валентиной, сотрудницей одной из фирм Барнаула. Она предложила купить у него гречиху — 25 тыс. рублей за тонну. Всего мошенница запросила 60 т.

Мужчину данная цена устроила: действующая стоимость за тонну на тот момент была около 22 тыс. рублей.

На следующий день два КАМАЗа с прицепами забрали и сопроводительные документы. Злоумышленница пообещала сделать перевод оплаты на счет только после поступления гречихи к ней и исследования продукции.

Затем она перестала отвечать на звонки. Продавец понял, что попался на уловку мошенников и написал заявление.

Предприниматель признался, что о подобных обманах он знал, даже получал памятки от полиции.

В результате возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.

Ранее стало известно, что бывшего барнаульского полицейского осудят за взятки от мошенников.

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