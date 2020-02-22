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Происшествия

Мошенница выиграла грант на 863 тысячи рублей в барнаульской мэрии и раздала долги

В Барнаула вынесли приговор женщине, которая обманула сотрудников комитета по развитию предпринимательства, сообщает сообщает alt.kp.ru. Мошенница подделала документы и незаконно получила грант.

Деньги.
Деньги.
СС0

Женщина обратилась в комитет с просьбой помочь с приобретением дорогостоящего оборудования, которое по факту у нее уже было.

Мошенница предоставила поддельные документы в учреждение, на основании которых ей выдали деньги. Однако затем в ходе проверки соблюдения законодательства обман вскрылся. Нашлись свидетели — они подтвердили, что оборудование женщина закупила раньше, а полученные 863 тысячи рублей она потратила на погашение долга перед одним из своих поставщиков, рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова.

Отмечается, что женщина получила два гранта на эту сумму, поэтому ее судили ее два эпизода преступления. Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно со штрафом в 25 тыс. рублей и лишением права заниматься административно-распорядительной работой на 2,5 года.

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