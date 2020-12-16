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16 декабря
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Происшествия

Московским строителям турбазы на Алтае выписали штраф на полтора миллиона за незаконный захват леса

Компания «Рекреационные системы» захламила территорию в водоохраной зоне Телецкого озера отходами производства и потребления и незаконно заняла участок леса. Таковы результаты проверки природоохранной прокуратуры, пишут «Новости Горного Алтая».

Фотозарисовки о Телецком озере.
Фотозарисовки о Телецком озере.
altzapoved.ru

Строители также изменили берега Телецкого озера и реки Ыдып. Кроме того, Телецкое озеро использовалось для хозяйственно-бытового водоснабжения без необходимого разрешения.

В настоящий момент все требования прокурора выполнены: вывезены отходы, освобожден самовольно занятый лесной участок, оформляется проектная документация на изменение берегов водных объектов, прекращен незаконный забор воды.

Вв отношении организации и ее должностного лица природоохранный прокурор возбудил 12 дел об административных правонарушениях. Виновным назначены штрафы на общую сумму 1 млн 470 тыс. рублей.

О строительстве «частного объекта» в устье реки Ыдып стало известно, когда весной этого года была зарегистрирована групповая заболеваемость коронавирусной инфекцией рабочих, возводивших объект.

В социальных сетях утверждалось, что строительство ведет фирма, близкая к семье депутата Госсобрания Михаила Терехова. Женщина, называвшая себя «помощником Константина Михайловича», в разговоре с «Новостями Горного Алтая» заявляла, что эта информация недостоверна и утверждала, что в скором времени Константин Терехов выступит с официальным опровержением, однако этого так и не случилось

Справка

ООО «Рекреационные системы» создано в Томске фирмой «Инвент», в настоящее время штаб-квартира находится в Москве, генеральный директор — Гульнара Устобабаева. Ей же принадлежит 80% предприятия. Долей в 20% владеет Вадим Трегуб. Основной вид деятельности: деятельность санаторно-курортных организаций.

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