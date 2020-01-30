Московский кассир одним ударом убил покупателя за банку кофе

По информации СМИ, кассир Уулу Нурланбек увидел, как один из посетителей хотел пронести мимо кассы банку кофе.
Сотрудник магазина задержал подозреваемого мужчину, отвел его в подвал и показал записи с видеокамеры.
Там вспыхнул конфликт — якобы подозреваемый в краже стал оскорблять кассира. Тот не выдержал и ударил мужчину сначала в живот, потом ногой в голову. Потом подвел к банкомату и заставил заплатить за кофе.
Спустя несколько дней мужчина скончался от разрыва селезенки. Сотрудника супермаркета задержали — ему грозит 15 лет тюрьмы.