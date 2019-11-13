Московский подросток отдал 2,5 млн рублей неизвестному мужчине на раскрутку телеграм-канала

По словам матери подростка, накануне она обнаружила, что из сейфа в ее квартире пропали 2,5 млн рублей.
Опрошенный полицией школьник пояснил, что он познакомился в Telegram с неким молодым человеком по имени Павел, который предложил создать подростку канал в мессенджере, чтобы зарабатывать на нем деньги.
Мужчина заявил подростку, что для запуска канала и рекламы в нем нужны деньги, поэтому подросток в течение трех месяцев брал из сейфа родителей различные суммы и отдавал их незнакомцу. Таким образом школьник потратил все сбережения своих родителей, пишет znak.com.
Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.