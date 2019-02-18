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18 февраля
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Происшествия

Московский школьник на спор ударил офицера полиции

Полицейские задержали школьника, который ударил офицера на Манежной площади в центре Москвы и попытался скрыться, сообщает ТАСС.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Как пишет издание, инцидент произошел в минувшие выходные. Командир одной из рот 2-го Оперативного полка ГУ МВД по Москве выполнял свои служебные обязанности на Манежной площади. «В какой-то момент он почувствовал сильный удар в область спины. Обернувшись, сотрудник полиции увидел своего обидчика, который пытается скрыться, но его задержали коллеги полицейского», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, по подозрению в причастности к данному происшествию сотрудники органов внутренних дел задержали еще двоих молодых людей.

Все задержанные оказались учениками столичной школы № 629. Как выяснилось, один из школьников, ученик 11-го класса, проиграл спор своим друзьям, по условиям которого ему необходимо было ударить полицейского.

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